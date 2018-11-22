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В Запорожье трамвай протаранил маршрутку. Пострадали 5 человек

В Шевченковском районе Запорожья произошла авария с участием трамвая и маршрутки. Пострадали 5 человек.

Все 5 человек были госпитализированы. Про степень их травм не информируется.

Трамвай врезался в  пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кто виновен в данном происшествии не уточняется. Полиция проводит следствие.

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К слову, в Запорожской области водитель ВАЗ, который находился в состоянии наркотического опьянения, спровоцировал смертельное ДТП. Две пассажирки авто погибли на месте происшествия.

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