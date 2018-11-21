В Запорожской области водитель ВАЗ, который находился в состоянии наркотического опьянения, спровоцировал смертельное ДТП.

В селе Михайло-Лукашево (Запорожская область) водитель ВАЗ-11183 спровоцировал ДТП, из-за которого погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-11183 столкнулся с ВАЗ-2101 после того, как выехал на встречную полосу движения. Пассажирки авто погибли на месте происшествия.

Водителей и еще одного пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Водителя ВАЗ-11183 задержали.

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Проводится досудебное расследование по признакам ч. 3 ст. 289 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

К слову, в Одессе машина скорой помощи, двигаясь в больницу с пациенткой внутри, столкнулась с авто и перевернулась.

Фото: пресс-служба ГУНП в Запорожской области