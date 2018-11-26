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В Стамбуле на жилые дома упал вертолет с военными

В районе Санкактепе в Стамбуле среди домов упал вертолет с турецкими военными. Четверо из них погибли, один ранен.

У Стамбулі на житлові будинки впав вертоліт із військовими

Вертолет разбился в районе, который находится на азиатской стороне Стамбула, сообщает CNN Turk.

Военного, которому удалось выжить, госпитализирован с тяжелыми травмами.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

К счастью, воздушное судно упало между домами, судя по фото и видео, иначе жертв и пострадавших могло быть больше.

Читайте: Катастрофа Boeing 737: найден фюзеляж самолета Lion Air

Напомним, владелец ФК Лестер Вишай Шривадданапрабха погиб при падении вертолета возле стадиона Кинг Пауер.

Фото: CNN Turk

Видео: Türkiye Gazetesi

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