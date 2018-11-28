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В искусственной коме – в Киевской области 2-летняя девочка заболела столбняком

В Киевской области зафиксировали случай столбняка у двухлетней девочки, которой не сделали прививки от болезни.

В поселке Гостомель (Киевская область) в больницу доставили ребенка с признаками заболевания столбняком. Ей не сделали прививку от болезни из-за недоверия к вакцине, сообщает Гостомельская амбулатория общей практики семейной медицины в Facebook.

Девочке приходится уже шестой день бороться с болезнью в реанимации, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции.

– Ребенок введен в искусственную кому, чтобы не чувствовать боли от судорог. На ее ручки и ножки наложены шины, чтобы судомы не ломали ее кости, – говорится в сообщении.

Медики призывают делать вакцинацию, чтобы уберечься от опасного заболевания.

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Что такое столбняк? Столбняком называется острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему человека и может возникнуть после травм, которые повреждают кожу и слизистые оболочки со спорами возбудителя.

Она проявляется в виде судорог с постоянным тоническим напряжением мышц. В зависимости от тяжести болезни смертность может составлять от 10% до 70%, а иногда и больше.

К слову, в селе Копытково Ровенской области бешеный кот покусал двух человек.

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