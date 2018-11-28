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Факти / Надзвичайні події / Переплутав пляшечки. У Великій Британії лікар залив у легені чоловіка засіб для чищення/

Перепутал бутылочки. В Великобритании врач залил в легкие мужчины чистящее средство

В Великобритании врач совершил ошибку, в результате которой чистящее средство попала в легкие пациента.

Лікарня

Это произошло с 68-летним Уильямом Ханной, который попал в больницу в результате аварии на дороге. Ему нужна была лечебная бронхоскопия легких. Однако во время подготовки процедуры вместо небольшого количества физиологического раствора мужчине ввели средство для стерилизации медицинского оборудования.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

После этого больного в срочном порядке прооперировали. Однако операция ему не помогла, через несколько дней пациент умер.

Позже выяснилось, что чистящее средство стояло вместе с другими медицинскими препаратами и был без этикетки. Идет следствие.

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К слову, в Германии медбрат Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов, вводя смертельные дозы лекарств.

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