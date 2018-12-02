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Факти / Надзвичайні події / У Вінниці поліцейська Skoda Octavia збила 16-річну дівчину/

В Виннице полицейская Skoda Octavia сбила 16-летнюю девушку

В Виннице на нерегулируемом пешеходном переходе полицейский служебный автомобиль Skoda Octavia сбил 16-летнюю девочку.

Несовершеннолетнюю госпитализировали с предварительным диагнозом – ушибы мягких тканей, сообщает областная полиция.

В момент ДТП, случившегося 1 декабря около 14.00 на улице Пирогова, за рулем авто находился сотрудник управления патрульной полиции.

Предыдущая версия следствия – девушка внезапно начала пересекать пешеходный переход. Водитель пытался затормозить, однако этому помешало состояние дорожного покрытия.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Недавно в Черновцах автомобиль патрульной полиции на переходе сбил пешехода, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

Фото: Патрульна поліція Вінницької області

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