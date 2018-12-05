Вблизи заморского сообщества Франции Новая Каледония произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 баллов.

В Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 баллов, сообщает пресс-центр Геологической службы США.

По их информации, очаг находился на глубине 10 км, а эпицентр был к югу от группы коралловых островов Луайоте в Тихом океане и в 168 км от города Тадино.

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По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, существует угроза цунами в соседних регионах.

Землетрясение произошло в 4.18 по местному времени.

О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

Напомним, 30 ноября в штате Аляска (США) случилось землетрясение магнитудой 7 балов. Тихоокеанское побережье находится под угрозой цунами.