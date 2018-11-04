Большинство избирателей тихоокеанского архипелага Новая Каледония проголосовали на референдуме за то, чтобы остаться в составе Франции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP.

По его словам, он чувствует себя гордым после решения жителей Новой Каледонии остаться частью Франции.

Местные издания сообщают, что 57,1% проголосовали против отсоединения от Франции, 42,9% поддержали независимость.

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Напомним, исходя из договоренностей между властями Франции и представителями Новой Каледонии, которые были заключены в 80-х годах, в случае, если жители проголосуют против независимости от Франции, повторный референдум может состояться через 2 года. При повторении результатов голосования допускается и проведение третьего референдума 2 года спустя.

Если голосование пройдет опять не в пользу независимости, тогда власти Франции продолжат передавать свои функции и полномочия местным властям Новой Каледонии.

Фото: dreamstime.