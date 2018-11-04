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Новая Каледония осталась в составе Франции – Макрон

Большинство избирателей тихоокеанского архипелага Новая Каледония проголосовали на референдуме за то, чтобы остаться в составе Франции.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP.

По его словам, он чувствует себя гордым после решения жителей Новой Каледонии остаться частью Франции.

Местные издания сообщают, что 57,1% проголосовали против отсоединения от Франции, 42,9% поддержали независимость.

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Напомним, исходя из договоренностей между властями Франции и представителями Новой Каледонии, которые были заключены в 80-х годах, в случае, если жители проголосуют против независимости от Франции, повторный референдум может состояться через 2 года. При повторении результатов голосования допускается и проведение третьего референдума 2 года спустя.

Если голосование пройдет опять не в пользу независимости, тогда власти Франции продолжат передавать свои функции и полномочия местным властям Новой Каледонии.

Фото: dreamstime.

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