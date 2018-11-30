В штате Аляска (США) случилось землетрясение магнитудой 7 балов. Тихоокеанское побережье находится под угрозой цунами.

Землетрясение магнитудой 7 балов случилось в 8 км от крупнейшего города Аляски Анкориджа, сообщает Fox News.

Также существует угроза цунами, которое обрушиться на залив Кука и полуостров Кенай.

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Землетрясение случилось утром. В результате него сильно пострадали дороги, которые провалились под землю. Люди выбежали из домов и офисов на улицу.













































Дороги ушли под землю: последствия землетрясения на Аляске / 11 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на туристическом греческом острове Закинф произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались также в Афинах и соседних государствах.

Фото: Ryan Hobbs