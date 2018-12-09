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В Киевском метро умерла 9-летняя девочка

В Киеве на станции метро Дворец Спорта умерла 9-летняя девочка.

В Киеве на станции метро Дворец Спорта погибла 9-летнняя девочка, которая страдала тяжелой формой ДЦП, сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

По информации свидетелей, ребенка везли на коляске ее бабушка и отец, но в какой-то момент услышали крик.

Когда девочку достали из коляски оказалось, что она не дышала.

– К ним подбежали очевидцы, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики, – говорится в сообщении.

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Сотрудники скорой помощи около 40 минут боролись за жизнь ребенка. Они ввели несколько инъекций адреналина и проводили другие реанимационные процедуры, однако спасти девочку не удалось.

К слову, в Закарпатской области водитель на Mitsubishi Lancer специально въехал в толпу, пытаясь убить свою сестру.

Фото: dtp.kiev.ua

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