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Факти / Надзвичайні події / ДТП у Маріуполі - авто влетіло в зупинку з людьми/

ДТП в Мариуполе – авто влетело в остановку с людьми

В Мариуполе авто влетело в остановку в то время, когда там ждали транспорт несколько человек.

ДТП в Мариуполе, во время которого авто въехало в остановку общественного транспорта, произошло 9 декабря.

На момент аварии люди как раз ждали своего транспорта. В результате наезда пострадали 5 человек – кроме водителя еще 4 людей, среди которых 7-летний ребенок. Травмированных людей госпитализировали.

Как определила полиция, во время ДТП водитель не имел удостоверения, дающего право на управление авто.

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ДТП в Мариуполе – авто влетело в остановку с людьми / 2 фотографии

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Правоохранители разбираются с причинами случившегося.

Напомним, в Киеве авто патрульной полиции врезалось в троллейбус.

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