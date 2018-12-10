В Мариуполе авто влетело в остановку в то время, когда там ждали транспорт несколько человек.
ДТП в Мариуполе, во время которого авто въехало в остановку общественного транспорта, произошло 9 декабря.
На момент аварии люди как раз ждали своего транспорта. В результате наезда пострадали 5 человек – кроме водителя еще 4 людей, среди которых 7-летний ребенок. Травмированных людей госпитализировали.
Как определила полиция, во время ДТП водитель не имел удостоверения, дающего право на управление авто.
ДТП в Мариуполе – авто влетело в остановку с людьми / 2 фотографии
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Правоохранители разбираются с причинами случившегося.
Напомним, в Киеве авто патрульной полиции врезалось в троллейбус.
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