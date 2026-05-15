В Запорожской области вблизи Вольнянска российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры и пригородный поезд по маршруту Запорожье-2 — Синельниково. В результате удара ранения получили двое гражданских лиц.

Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и в Укрзализныце.

Мониторинговый центр Укрзализныци предупредил локомотивную бригаду электрички об угрозе ударных дронов. Поезд остановили вблизи Вольнянска и начали выводить людей на улицу. В то же время из-за ограниченного времени двое людей не успели покинуть вагоны и получили осколочные ранения.

По словам Ивана Федорова, пострадали 88-летняя женщина и 47-летний мужчина. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего передали медикам.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением движения поездов на поврежденном участке и продолжают мониторить ситуацию с безопасностью в регионе.

