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В Атлантическом океане произошло мощное землетрясение

В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Землетрясение магнитудой 7,3 находилось в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол, передает Геологическая служба США.

По информации Геослужбы, землетрясение произошло в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова.

Читайте: Риск землетрясений: Земля поглощает собственные океаны

Сообщений об угрозе цунами нет.

Напомним, 5 декабря вблизи заморского сообщества Франции Новая Каледония произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 баллов.

Фото: dreamstime.

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