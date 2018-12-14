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Стрельба в Страсбурге: террорист оказался солдатом ИГИЛ

Террористическая организация “Исламское государство” заявила, что исполнитель теракта в Страсбурге был “солдатом ИГИЛ”.

Об этом сообщил новостной сайт группы Amaq, пишет Reuters.

В заявлении идет речь о том, что преступник “был солдатом Исламского государства и провел операцию в ответ на призывы к нападению на граждан стран коалиции”, которая ведет борьбу с боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Кроме слов никаких доказательств “Исламское государство” не предоставила.

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Напомним, что около восьми часов вечера в центре Страсбурга произошел теракт. Во время рождественской ярмарки мужчина открыл огонь по людям. В результате стрельбы было ранено 12 человек, четверо людей убито.

Полиции долгое время не удавалось найти преступника, был объявлен план перехвата, проводились обыски в доме, где проживал террорист, во всех местах, где он часто бывал.

И через два дня его нашла полиция, при задержании террориста застрелили.

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