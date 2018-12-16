Пилот Су-27, разбившийся 15 декабря в Житомирской области, выполнял упражнения по боевой подготовке в сложных погодных условиях.

Полеты были плановые и происходили при установленном минимуме погоды, сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

В то же время отмечается, что погодные условия были сложными, но летчик был к этому готов.

– Полет продолжался около 30 минут…Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное, – говорится в сообщении.

В командовании уверяют, что Су-27, разбившийся на Житомирщине, 1987 года выпуска, и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, находящихся на вооружении Воздушных Сил ВС Украины.

В апреле 2016 года двигатели Су-27 прошли капитальный ремонт на ГП Луцкий ремонтный завод Мотор.

В целом Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов.

Более того, самолет поступил на вооружение почти одновременно с погибшим пилотом, то есть он хорошо знал эту машину.

Все обстоятельства катастрофы выясняют специалисты Воздушных Сил ВС Украины, Государственное бюро расследований и правоохранительные органы.

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Напомним, 15 декабря на Житомирщине при заходе на посадку разбился самолет Су-27. В результате авиакатастрофы погиб летчик первого класса, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации командования Центр Воздушных Сил ВСУ, майор Александр Фоменко.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ