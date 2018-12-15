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Факти / Надзвичайні події / На Житомирщині розбився літак, пілот загинув/

На Житомирщине разбился самолет, пилот погиб

В Житомирской области при заходе на посадку разбился самолет Су-27.

На Житомирщине во время захода на посадку разбился самолет Су-27.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Авария произошла в ходе выполнения плановых полетов.

Читайте: В Индонезии разбился самолет, на борту было почти 200 человек

Пилот погиб на месте.

Обстоятельства аварии и причины выясняются.

Ранее Факты ICTV писали, что в Лиссабоне перевернулся трамвай.

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