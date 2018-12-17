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Факти / Надзвичайні події / На Донбасі без води майже 43 тис. людей. У Торецьку – режим НС/

На Донбассе без воды почти 43 тыс. человек. В Торецке – режим ЧС

В результате вражеских обстрелов поврежден водопровод Горловка-Торецк. Из-за этого остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, а также поселков Северное и Южное.

Таким образом, в этих городах Донецкой области без воды остается 42 813 человек, сообщает ГСЧС.

В Торецке после оперативного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

Ремонт водопровода пока невозможен, поскольку для обнаружения места порыва до сих пор не предоставлены гарантии безопасности.

В ГСЧС обещают с 06.00 18 декабря обеспечить подвоз питьевой и технической воды населению.

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Похожая ситуация с водой была два месяца назад, когда из-за порыва водопровода Горловка-Торецк диаметром 900 мм, который произошел в районе Горловки (в так называемой серой зоне), без воды остались города Торецк и Железное, а также поселки Северное и Южное.

Фото: dsns.gov.ua

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