В Киеве злоумышленник выстрелил бизнесмену в лицо и скрылся в неизвестном направлении.

Происшествие произошло в Соломенском районе столицы, передает УНН.

Нападение случилось после того, как бизнесмен вышел с офиса и направился к своему автомобилю. Как раз возле машины предпринимателя и произошло покушение на убийство.

Отмечается, что бизнесмен чудом остался жив. Он самостоятельно добрался до больнице. У пострадавшего ранение левой щеки, перелом нижней челюсти и повреждения языка. Полиция обнаружила в автомобиле пулю калибра 9 мм. Возбуждено уголовное дело.

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К слову, в Киеве в Соломенском районе на парковке расстреляли автомобиль Nissan. Полиция ввела оперативный план перехвата Сирена.