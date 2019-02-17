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Пожежа у Чорнобилі: горить п’ять гектарів лісу

У Чорнобильській зоні відчуження сьогодні вдень виникла пожежа – загорілася трава на площі близько п’яти гектарів.

Пожежа у Чорнобилі

Займання почалося о 16.40 на території ДСП Північна Пуща (Дитятківське лісництво) поблизу села Бички, повідомляє ДСНС.

Пожежу вдалося локалізувати о 17.55.

Ліквідація займання триває. До гасіння залучено 18 біців ДСНС та три одиниці техніки.

Нагадаємо, 5 червня 2018 року у Чорнобильскій зоні сталася масштабна пожежа на площі близько 12 га.

Фото: ДСНС

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