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Крупный пожар в отеле на Львовщине: сгорела крыша с мансардой

В поселке Славское Львовской области ночью произошел пожар в четырехэтажном здании с мансардой отеля Терем.

Масштабна пожежа в готелі на Львівщині:

Огонь охватил тысячу квадратных метров, сообщает ГСЧС.

Во время тушения пожара из гостиницы эвакуировали 18 человек.

Спасатели шест часов боролись с возгоранием – пожар ликвидирован в 06.06.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Судя по фото, полностью сгорела крыша отеля с мансардой.

Читайте: Крупный пожар в Харькове – горел торговый центр

Недавно в центре Киева произошел пожар в ресторане.

ФотоДСНС

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