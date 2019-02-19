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Масштабна пожежа в готелі на Львівщині: згорів дах із мансардою

У селищі Славське Львівської області вночі сталася пожежа у чотирьохповерховій будівлі з мансардою готелю Терем.

Масштабна пожежа в готелі на Львівщині:

Вогонь охопив тисячу квадратних метрів, повідомляє ДСНС.

Під час гасіння пожежі з готелю евакуювали 18 осіб.

Рятувальники шість годин боролися з займанням – пожежу ліквідовано о 06.06.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Судячи з фото, повністю згорів дах готелю з мансардою.

Читайте: Масштабна пожежа у Харкові – горів торговий центр

Нещодавно у центрі Києва сталася пожежа в ресторані.

Фото: ДСНС

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