События на утро 25 июня: удары по Сумам, взрывы в Крыму и землетрясения в Венесуэле
Утро 25 июня принесло новые сообщения о последствиях российских атак по украинским городам и регионам. Под ударами оказались Сумы и Днепропетровская область — есть повреждения гражданской инфраструктуры, пожары и пострадавшие.
В то же время во временно оккупированном Крыму ночью сообщали о взрывах, работе противовоздушной обороны и перебоях со светом.
Среди международных событий внимание привлекли мощные землетрясения в Венесуэле, а также сообщения о новой атаке беспилотников по топливной инфраструктуре России и предупреждения о возможных провокациях во время международной конференции в Польше.
О главных событиях утра 25 июня — читайте дальше.
- Атака на Сумы
- Удары по Днепропетровской области
- Взрывы в оккупированном Крыму
- Два мощных землетрясения в Венесуэле
- Атака на Полтавскую нефтебазу в РФ
- Возможные провокациях во время конференции в Гданьске
Атака на Сумы
Утром 25 июня российские войска атаковали Сумы. Под огнем оказались как объекты городской инфраструктуры, так и жилая застройка.
По данным местных властей, атака продолжалась в течение утра. Один из ударов пришелся по частному сектору на окраине города — там ранения получил 66-летний мужчина.
Еще один российский беспилотник типа Герань попал по территории автозаправочной станции в Заречном районе. На месте вспыхнул пожар, повреждения получили объекты топливной инфраструктуры.
По уточненным данным, пострадали четверо гражданских. В больницу госпитализировали двух работников АЗС — предварительно, их состояние не является тяжелым. Также медицинскую помощь оказали супругам, которые находились недалеко от места удара.
Удары по Днепропетровской области
В течение суток российские войска почти 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
В Павлограде после ударов возникли несколько пожаров. Повреждения получили здание колледжа, оздоровительный комплекс, общежитие и автомобили.
На Никопольщине под огнем были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Там зафиксировано повреждение автозаправочной станции.
В Днепровском районе загорелся склад с коммунальной техникой. Часть транспорта уничтожена огнем, еще несколько легковых и грузовых автомобилей повреждены.
В Зеленодольской общине Криворожского района повреждена инфраструктура.
На Синельниковщине российские удары пришлись по Васильковской и Дубовиковской общинам. Там загорелся дом культуры, повреждены 12 частных домов и хозяйственная постройка.
Взрывы в оккупированном Крыму
В ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и работе противовоздушной обороны в нескольких районах полуострова.
По данным мониторинговых ресурсов и местных пабликов, взрывы раздавались в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте, а также в Красноперекопском и Первомайском районах. Сообщалось о пролете беспилотников и работе российской ПВО.
По информации мониторинговых каналов, под удар могли попасть объекты энергетической инфраструктуры, в частности Балаклавская и Таврическая ТЭС.
На этом фоне в части населенных пунктов фиксировали перебои с электроснабжением, а местные жители сообщали о временных отключениях света.
Также поступали сообщения о взрывах вблизи района военного аэродрома Кача и отдельных очагах возгорания.
Официального подтверждения причин всех взрывов и окончательных последствий по состоянию на утро не обнародовали.
Два мощных землетрясения в Венесуэле
Венесуэла пережила одно из самых сильных сейсмических событий за последние десятилетия — почти одновременно страну всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
По предварительным данным, погибли по меньшей мере 32 человека, еще более 700 получили ранения. Окончательные масштабы трагедии еще устанавливают, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются в нескольких регионах страны.
Наибольшие разрушения претерпел штат Ла-Гуайра, где власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В ряде населенных пунктов обрушились жилые и административные здания, повреждены дороги и объекты критической инфраструктуры.
Серьезные последствия также зафиксировали в Каракасе. Из-за повреждений частично остановили работу международного аэропорта Симон Боливар, временно прекратило курсирование метро, а в отдельных районах возникли перебои с электро-, газо- и водоснабжением.
По информации Геологической службы США (USGS), первое землетрясение произошло на глубине 22 км примерно в 168 км от Каракаса, а уже через минуту зафиксировали второй, более сильный толчок.
Толчки ощущались далеко за пределами Венесуэлы — сообщения поступали даже с территории бразильской Амазонии.
После катастрофы о готовности присоединиться к ликвидации последствий заявили несколько государств региона, среди которых США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили и Эквадор.
По предварительным оценкам системы USGS PAGER, экономический ущерб может составлять от 1% до 4% ВВП страны, однако оценка еще будет пересматриваться.
Атака на Полтавскую нефтебазу в РФ
В Краснодарском крае России в ночь на 25 июня сообщили об атаке беспилотников на Полтавскую нефтебазу — один из региональных объектов топливной инфраструктуры.
По версии российских властей, возгорание возникло после падения обломков дронов на территории предприятия. Из-за инцидента временно ограничивали движение транспорта на дороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Официальной информации о масштабах разрушений пока не обнародовали. Также не сообщается, повлиял ли пожар на работу самой нефтебазы.
В то же время известно, что объект является важным звеном региональной топливной инфраструктуры Краснодарского края. По открытым данным, резервуарный парк нефтебазы состоит примерно из 28 резервуаров.
Провокации во время конференции в Гданьске
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили о риске возможных российских провокаций во время проведения Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026), которая будет проходить 25-26 июня в польском Гданьске.
По оценке центра, российские структуры могут попытаться реализовать сценарии с использованием польской символики на территории Украины или информационных поводов, которые создавали бы видимость напряжения между двумя странами.
В ЦПД отмечают, что главной целью таких действий может быть попытка повлиять на международную повестку дня во время проведения конференции и создать дополнительные точки напряжения в отношениях между Киевом и Варшавой.
В Центре призвали критически относиться к информационным вбросам, проверять источники сообщений и учитывать риск информационно-психологических операций во время крупных международных событий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 583-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.