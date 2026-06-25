Утро 25 июня принесло новые сообщения о последствиях российских атак по украинским городам и регионам. Под ударами оказались Сумы и Днепропетровская область — есть повреждения гражданской инфраструктуры, пожары и пострадавшие.

В то же время во временно оккупированном Крыму ночью сообщали о взрывах, работе противовоздушной обороны и перебоях со светом.

Среди международных событий внимание привлекли мощные землетрясения в Венесуэле, а также сообщения о новой атаке беспилотников по топливной инфраструктуре России и предупреждения о возможных провокациях во время международной конференции в Польше.

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Атака на Сумы

Утром 25 июня российские войска атаковали Сумы. Под огнем оказались как объекты городской инфраструктуры, так и жилая застройка.

По данным местных властей, атака продолжалась в течение утра. Один из ударов пришелся по частному сектору на окраине города — там ранения получил 66-летний мужчина.

Еще один российский беспилотник типа Герань попал по территории автозаправочной станции в Заречном районе. На месте вспыхнул пожар, повреждения получили объекты топливной инфраструктуры.

По уточненным данным, пострадали четверо гражданских. В больницу госпитализировали двух работников АЗС — предварительно, их состояние не является тяжелым. Также медицинскую помощь оказали супругам, которые находились недалеко от места удара.

Удары по Днепропетровской области

В течение суток российские войска почти 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В Павлограде после ударов возникли несколько пожаров. Повреждения получили здание колледжа, оздоровительный комплекс, общежитие и автомобили.

На Никопольщине под огнем были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Там зафиксировано повреждение автозаправочной станции.

В Днепровском районе загорелся склад с коммунальной техникой. Часть транспорта уничтожена огнем, еще несколько легковых и грузовых автомобилей повреждены.

В Зеленодольской общине Криворожского района повреждена инфраструктура.

На Синельниковщине российские удары пришлись по Васильковской и Дубовиковской общинам. Там загорелся дом культуры, повреждены 12 частных домов и хозяйственная постройка.

Взрывы в оккупированном Крыму

В ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и работе противовоздушной обороны в нескольких районах полуострова.

По данным мониторинговых ресурсов и местных пабликов, взрывы раздавались в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте, а также в Красноперекопском и Первомайском районах. Сообщалось о пролете беспилотников и работе российской ПВО.

По информации мониторинговых каналов, под удар могли попасть объекты энергетической инфраструктуры, в частности Балаклавская и Таврическая ТЭС.

На этом фоне в части населенных пунктов фиксировали перебои с электроснабжением, а местные жители сообщали о временных отключениях света.

Также поступали сообщения о взрывах вблизи района военного аэродрома Кача и отдельных очагах возгорания.

Официального подтверждения причин всех взрывов и окончательных последствий по состоянию на утро не обнародовали.

Два мощных землетрясения в Венесуэле

Венесуэла пережила одно из самых сильных сейсмических событий за последние десятилетия — почти одновременно страну всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 32 человека, еще более 700 получили ранения. Окончательные масштабы трагедии еще устанавливают, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются в нескольких регионах страны.

Наибольшие разрушения претерпел штат Ла-Гуайра, где власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В ряде населенных пунктов обрушились жилые и административные здания, повреждены дороги и объекты критической инфраструктуры.

Серьезные последствия также зафиксировали в Каракасе. Из-за повреждений частично остановили работу международного аэропорта Симон Боливар, временно прекратило курсирование метро, а в отдельных районах возникли перебои с электро-, газо- и водоснабжением.

По информации Геологической службы США (USGS), первое землетрясение произошло на глубине 22 км примерно в 168 км от Каракаса, а уже через минуту зафиксировали второй, более сильный толчок.

Толчки ощущались далеко за пределами Венесуэлы — сообщения поступали даже с территории бразильской Амазонии.

После катастрофы о готовности присоединиться к ликвидации последствий заявили несколько государств региона, среди которых США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили и Эквадор.

По предварительным оценкам системы USGS PAGER, экономический ущерб может составлять от 1% до 4% ВВП страны, однако оценка еще будет пересматриваться.

Атака на Полтавскую нефтебазу в РФ

В Краснодарском крае России в ночь на 25 июня сообщили об атаке беспилотников на Полтавскую нефтебазу — один из региональных объектов топливной инфраструктуры.

По версии российских властей, возгорание возникло после падения обломков дронов на территории предприятия. Из-за инцидента временно ограничивали движение транспорта на дороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Официальной информации о масштабах разрушений пока не обнародовали. Также не сообщается, повлиял ли пожар на работу самой нефтебазы.

В то же время известно, что объект является важным звеном региональной топливной инфраструктуры Краснодарского края. По открытым данным, резервуарный парк нефтебазы состоит примерно из 28 резервуаров.

Провокации во время конференции в Гданьске

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили о риске возможных российских провокаций во время проведения Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026), которая будет проходить 25-26 июня в польском Гданьске.

По оценке центра, российские структуры могут попытаться реализовать сценарии с использованием польской символики на территории Украины или информационных поводов, которые создавали бы видимость напряжения между двумя странами.

В ЦПД отмечают, что главной целью таких действий может быть попытка повлиять на международную повестку дня во время проведения конференции и создать дополнительные точки напряжения в отношениях между Киевом и Варшавой.

В Центре призвали критически относиться к информационным вбросам, проверять источники сообщений и учитывать риск информационно-психологических операций во время крупных международных событий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 583-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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