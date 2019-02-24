У Полтаві загорівся дах колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.

У Полтаві загорілося приміщення колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.

Надзвичайна подія сталася о 18.00, повідомляє Полтавщина.

Вогонь охопив дах будівлі та зачепив крівлю автостанції, яка знаходиться поруч.













У Полтаві сталася пожежа на автостанції та ринку / 3 фотографии

О 20.07 працівникам ДСНС вдалося локалізувати пожежу. На місці працюють шість автоцистерн і кілька бригад пожежників.

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Заяв про причини загоряння від рятувальників поки не було.

ЗМІ повідомляють, що на перший погляд від автостанції і до критого ринку Київський вигоріли усі приміщення.

Нагадаємо, у центрі Києва на Подолі згорів ресторан.

Фото: Полтавщина