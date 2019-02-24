У Полтаві загорівся дах колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.
У Полтаві загорілося приміщення колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.
Надзвичайна подія сталася о 18.00, повідомляє Полтавщина.
Вогонь охопив дах будівлі та зачепив крівлю автостанції, яка знаходиться поруч.
У Полтаві сталася пожежа на автостанції та ринку / 3 фотографии
О 20.07 працівникам ДСНС вдалося локалізувати пожежу. На місці працюють шість автоцистерн і кілька бригад пожежників.
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Заяв про причини загоряння від рятувальників поки не було.
ЗМІ повідомляють, що на перший погляд від автостанції і до критого ринку Київський вигоріли усі приміщення.
Нагадаємо, у центрі Києва на Подолі згорів ресторан.
Фото: Полтавщина
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