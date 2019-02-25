25 февраля в 04.20 на территории баз отдыха в Затоке (Одесская область) произошел пожар.

25 февраля в 04.20 на территории баз отдыха в Затоке (Одесская область) произошел пожар, пишет пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, горели здания на базах отдыха Черемшина и Надзбручча.

Пожарные смогли локализовать пожар в 06.45 и ликвидировать в 08.25 на площади 800 м. кв.

Сложность тушения заключалась в плотной застройке деревянными домами и отсутствием оборудованного места для сбора воды с моря.

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Огнем было уничтожено уничтожено 20 зданий: 16-одноэтажных, три -двухэтажных и одно трехэтажное.

Пожарным удалось спасти 57 зданий, которые расположились рядом.

Погибших и пострадавших нет.

Устанавливается причина пожара.

























Пожар на базах отдыха в Затоке: сгорели 20 зданий / 6 фотографий

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Фото: ГСЧС