С сегодняшнего дня — водитель: Тина Кароль получила права
- Тина Кароль успешно сдала практический экзамен в сервисном центре МВД.
- В соцсетях новость вызвала неоднозначную реакцию.
Певица Тина Кароль официально стала водителем. Артистка успешно сдала практический экзамен в сервисном центре МВД в Киевской области и получила водительское удостоверение. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.
Тина Кароль получила права
В центре поздравили певицу с новым этапом и опубликовали ее фото с водительским удостоверением.
— На сцене — уверенно. За рулем — официально. Тина Кароль с сегодняшнего дня — водитель. Певица успешно сдала практический экзамен в сервисном центре МВД Киевской области и получила водительское удостоверение, — говорится в сообщении.
В ведомстве также пожелали артистке безопасных дорог и удачных маршрутов. Также в сервисном центре обратились к тем, кто давно мечтает получить водительское удостоверение, призвав не откладывать обучение и сдачу экзаменов.
Реакция сети
На новость пользователи соцсетей отреагировали по-разному. Часть комментаторов поздравила Тину Кароль с получением водительского удостоверения, другие усомнились, что артистка сдавала практический экзамен на тех же условиях, что и остальные кандидаты.
- Супер, поздравляем!
- Ну да. Еще скажите, что сдавала как все!
- Поздравляем Тину Григорьевну с успешным результатом сдачи практического экзамена”
- Наверное, поспособствовали, чтобы сдала.
- Искренние поздравления! Вот бы каждого так поздравляли.
- Интересно, с какого раза сдала экзамены?
- Какая она красивая!
К слову, в Украине есть перечень транспортных средств, которыми можно управлять без водительского удостоверения. Ранее Факты ICTV рассказывали, каких именно средств передвижения это касается.
Фото: ГСЦ МВД