Певица Тина Кароль официально стала водителем. Артистка успешно сдала практический экзамен в сервисном центре МВД в Киевской области и получила водительское удостоверение. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Тина Кароль получила права

В центре поздравили певицу с новым этапом и опубликовали ее фото с водительским удостоверением.

— На сцене — уверенно. За рулем — официально. Тина Кароль с сегодняшнего дня — водитель. Певица успешно сдала практический экзамен в сервисном центре МВД Киевской области и получила водительское удостоверение, — говорится в сообщении.

В ведомстве также пожелали артистке безопасных дорог и удачных маршрутов. Также в сервисном центре обратились к тем, кто давно мечтает получить водительское удостоверение, призвав не откладывать обучение и сдачу экзаменов.

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Реакция сети

На новость пользователи соцсетей отреагировали по-разному. Часть комментаторов поздравила Тину Кароль с получением водительского удостоверения, другие усомнились, что артистка сдавала практический экзамен на тех же условиях, что и остальные кандидаты.

Супер, поздравляем!

Ну да. Еще скажите, что сдавала как все!

Поздравляем Тину Григорьевну с успешным результатом сдачи практического экзамена”

Наверное, поспособствовали, чтобы сдала.

Искренние поздравления! Вот бы каждого так поздравляли.

Интересно, с какого раза сдала экзамены?

Какая она красивая!

К слову, в Украине есть перечень транспортных средств, которыми можно управлять без водительского удостоверения. Ранее Факты ICTV рассказывали, каких именно средств передвижения это касается.

Фото: ГСЦ МВД

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