Самая сложная ситуация в округе Сонома, где из-за вышедшей из берегов река Русской (Russian River) пришлось эвакуировать жителей 25 населенных пунктов, сообщает телеканал CBS San Francisco.

В некоторых городах дома затопило по крыши, эвакуированы четыре тысячи человек.

В округах Сонома, Марин и Напа нарушено автомобильное сообщение из-за оползней.

О жертвах не сообщается, есть пока один пострадавший с гипотермией.

Местные жители говорят, что за 30 лет не видели такого сильного наводнения.

A weather station in Venado, in the hills between Guerneville and Healdsburg, recorded nearly two feet of rain during the #AtmosphericRiver storm that pummeled #SonomaCounty this week. Result? Flooding on the #RussianRiver in Guerneville. @NorthBayNews @NWSBayArea #flooding #cawx pic.twitter.com/GL7gjKIg0q

