В Вышгороде полиция задержала 21-летнего мужчину, который забил до смерти посетителя местного кафе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полицию и скорую вызвали случайные свидетели, которые в это время так же отдыхали в кафе.

Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть 34-летнего мужчины.

Полицейские выяснили, что во время распития спиртных напитков в одном из местных кафе между двумя мужчинами, отдыхавшими в разных компаниях, возник словесный конфликт на почве ревности, который позже перерос в драку. В процессе конфликта подозреваемый нанес несколько ударов кулаком в голову покойному, от чего последний упал на землю и больше не смог встать.

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С места происшествия убийца пытался скрыться. Сейчас он задержан.

Тело умершего мужчины находится на экспертизе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

К слову, в городе Вишневое под Киевом женщина убила 74-летнюю мать канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила электрическим кабелем.