PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Одессой человек сделал рабом 12-летнего мальчика

В Котовском районе Одесской области местного жителя суд признал виновным в эксплуатации 12-летнего мальчика.

Суд

Мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщает областная прокуратура.

В суде доказано, что в 2018 году мальчик в течение 5 месяцев три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины.

Он платил ребенку 20-30 грн в день за разную физическую работу, в том числе за присмотр и кормление домашнего скота.

Читайте: Нечеловеческие условия и насилие: украинок вербовали в рабство в Китай

Напомним, в Кодексе законов о труде четко прописан возраст, с которого возможно принять человека на работу, – 16 лет. В качестве исключения допускается трудоустройство 14-15-летних, но только при согласии одного из родителей или лиц, которые их заменяют.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Одесской области в собственном доме расстреляли семью
Под Одессой парень ради ограбления застрелил пенсионерку и ее внука
В садах и школах Николаева детей кормили маргарином. Кто понесет ответственность
Субсидируемый кредит до $40 тыс. Как Венгрия поддерживает молодых родителей
Украли $30 тыс.: под Одессой люди в масках избили фермера в его доме
Пожар на базах отдыха в Затоке: сгорели 20 зданий
Впервые в Украине Baby Champ Krasiya: 100 детей борются за победу в слаломе-гиганте
В школах и садах Николаева детей вместо масла кормили спредом
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка