В Котовском районе Одесской области местного жителя суд признал виновным в эксплуатации 12-летнего мальчика.

Мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщает областная прокуратура.

В суде доказано, что в 2018 году мальчик в течение 5 месяцев три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины.

Он платил ребенку 20-30 грн в день за разную физическую работу, в том числе за присмотр и кормление домашнего скота.

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Напомним, в Кодексе законов о труде четко прописан возраст, с которого возможно принять человека на работу, – 16 лет. В качестве исключения допускается трудоустройство 14-15-летних, но только при согласии одного из родителей или лиц, которые их заменяют.