У Котовському районі Одеської області місцевого мешканця суд визнав винним в експлуатації 12-річного хлопчика.

Чоловіку призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі, повідомляє обласна прокуратура.

У суді доведено, що у 2018 році хлопчик протягом 5 місяців три-чотири рази на тиждень по кілька годин на день працював у чоловіка.

Він платив дитині 20-30 грн на день за різну фізичну роботу, у тому числі за нагляд і годування свійської худоби.

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Нагадаємо, у Кодексі законів про працю чітко прописано вік, з якого дозволяється прийняти людину на роботу, – 16 років. Як виняток допускається працевлаштування 14-15-річних, але тільки за згоди одного з батьків або осіб, які їх замінюють.