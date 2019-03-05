5 марта в Днепровском районе столицы в автомобиле Mercedes застрелили потерпевшего по делу “бриллиантовых прокуроров” Сергея Киселева, сообщают СМИ.

Застреленным 5 марта в Днепровском районе столицы в автомобиле Mercedes человеком оказался бизнесмен Сергей Киселев.

По словам экс-заместителя генрокурора Давида Сакварелидзе, убитый проходил по делу “бриллиантовых прокуроров” как главный свидетель.

Также то, что убитым в Киеве мужчиной является Киселев, подтверждает источник Украинской правды в МВД.

Полиция пока официально не делала заявлений на счет личности застреленного человека в Днепровском районе Киева.

Со своей стороны, экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько не смог ни подтвердить, ни опровергнуть убийство Киселева и уточнил, что бизнесмен является потерпевшим по делу “бриллиантовых прокуроров”.

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Убит свидетель по делу “бриллиантовых прокуроров”. Кто такой Сергей Киселев / 2 фотографии

Дело “бриллиантовых прокуроров” и кто такой Сергей Киселев

2010 год. У владельца ювелирного завода Сергея Киселева прошли обыски, которые завершились изъятием у него бриллиантов. Впоследствии драгоценности “потерялись”.

Как писали СМИ, правоохранители заинтересовались Киселевым якобы по подозрению в том, что бизнесмен якобы изготавливал и сбывал поддельные бриллианты. Сам Киселев обвинения отвергал, называя обыски у себя давлением правоохранителей с целью “выбить” себе долю.

Июль 2015. Первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца задерживают по подозрению в получении взятки в размере 3 млн гривен.

Во время обысков кроме оружия и наличных у них находят драгоценности, в том числе 65 бриллиантов. Так они получили свои прозвища.

Октябрь 2015. Бизнесмен Сергей Киселев заявил, что узнал в изъятых алмазах свои драгоценности, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, около 12.10 в Киеве на ул. Флоренции, 9 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в мужчину в авто.

Фото: KyivOperativ