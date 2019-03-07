В селе Пядики Ивано-Франковской области водитель маршрутки совершил наезд на женщину. Она погибла.
Водитель совершил наезд на женщину в то время, как она вышла из транспортного средства.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Погибшей было 37 лет и она была жительницей села Пядики.
У водителя взяли кровь, чтобы проверить есть ли в ней алкоголь. Сейчас проводится проверка, идет следствие.
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К слову, в Киеве на Северном мосту автомобиль Skoda врезался в отбойник, а после влетела в прицеп коммунального транспорта.
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