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На Прикарпатье маршрутка насмерть сбила женщину

В селе Пядики Ивано-Франковской области водитель маршрутки совершил наезд на женщину. Она погибла.

На Прикарпатье маршрутка насмерть сбила женщину

Водитель совершил наезд на женщину в то время, как она вышла из транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Погибшей было 37 лет и она была жительницей села Пядики.

У водителя взяли кровь, чтобы проверить есть ли в ней алкоголь. Сейчас проводится проверка, идет следствие.

Читайте: В Киеве пьяный полицейский ударил ножом патрульного

К слову, в Киеве на Северном мосту автомобиль Skoda врезался в отбойник, а после влетела в прицеп коммунального транспорта.

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