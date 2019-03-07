У селі П’ядики Івано-Франківської області водій маршрутки скоїв наїзд на жінку. Вона загинула.
Водій скоїв наїзд на жінку у той самий час, як вона вийшла з транспортного засобу.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Загиблій було 37 років і вона була мешканкою села П’ядики.
У водія взяли кров, щоб перевірити на вміст алкоголя. Зараз проводиться перевірка, триває слідство.
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До речі, у Києві на Північному мосту автомобіль Skoda врізався у відбійник, а після влетів у причіп комунального транспорту.
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