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На Прикарпатті маршрутка на смерть збила жінку

У селі П’ядики Івано-Франківської області водій маршрутки скоїв наїзд на жінку. Вона загинула.

На Прикарпатті маршрутка на смерть збила жінку

Водій скоїв наїзд на жінку у той самий час, як вона вийшла з транспортного засобу.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Загиблій було 37 років і вона була мешканкою села П’ядики.

У водія взяли кров, щоб перевірити на вміст алкоголя. Зараз проводиться перевірка, триває слідство.

Читайте: У Києві п’яний поліцейський вдарив ножем патрульного

До речі, у Києві на Північному мосту автомобіль Skoda врізався у відбійник, а після влетів у причіп комунального транспорту.

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