8 марта в Киеве задержали мужчин, которые притворялись таксистами и обворовывали пассажиров.

8 марта в Киеве задержали мужчин, которые притворялись таксистами и обворовывали пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленников задержали по горячим следам.

Они выбросили из авто пассажира, которого усыпили и забрали у него телефон, 10 тыс. грн и ювелирные изделия.

Ими оказались двое киевлян 27 и 37 лет. Один из них ранее был судим.

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Мужчины ездили по городу на автомобиле с шашкой такси и подыскивали пассажиров в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, у ночных клуюбов и ресторанов.

Они применяли сильнодействующие препараты, чтобы воспользоваться беспомощным состоянием и обворовать человека.

По результатам следствия установлена их причастность к еще одному аналогичному нападению.

Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

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