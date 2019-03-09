8 марта в Киеве задержали мужчин, которые притворялись таксистами и обворовывали пассажиров.
8 марта в Киеве задержали мужчин, которые притворялись таксистами и обворовывали пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Злоумышленников задержали по горячим следам.
Они выбросили из авто пассажира, которого усыпили и забрали у него телефон, 10 тыс. грн и ювелирные изделия.
Ими оказались двое киевлян 27 и 37 лет. Один из них ранее был судим.
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Мужчины ездили по городу на автомобиле с шашкой такси и подыскивали пассажиров в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, у ночных клуюбов и ресторанов.
Они применяли сильнодействующие препараты, чтобы воспользоваться беспомощным состоянием и обворовать человека.
По результатам следствия установлена их причастность к еще одному аналогичному нападению.
Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
Ранее Факты ICTV писали, какими махинациями пользуются таксисты.