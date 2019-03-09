8 березня в Києві затримали чоловіків, які прикидалися таксистами і обкрадали пасажирів.

8 березня в Києві затримали чоловіків, які прикидалися таксистами і обкрадали пасажирів, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зловмисників затримали по гарячих слідах.

Вони викинули з авто пасажира, якого приспали і забрали у нього телефон, 10 тис. грн та ювелірні вироби.

Ними виявилися двоє киян 27 і 37 років. Один з них раніше був судимий.

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Чоловіки їздили по місту на автомобілі з шашкою таксі і підшукували пасажирів у стані алкогольного сп’яніння в громадських місцях, біля нічних клуюбів і ресторанів.

Вони застосовували сильнодіючі препарати, щоб скористатися безпорадним станом і обікрасти людину.

За результатами слідства встановлено їхню причетність до ще одного аналогічного нападу.

Їм загрожує від семи до 12 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, якими махінаціями користуються таксисти.