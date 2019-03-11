В ночном клубе Киева мужчину избила охрана якобы за то, что тот не заплатил за прожженный кальяном диван.
Огромные гематомы на голове и сломанные кости на лице.
Так мужчину избила охрана в ночном клубе Киева. Якобы, отказался платить за прожженный кальяном диван.
Видео, на котором он окровавленный и без сознания лежит на полу, сняли друзья. Товарищ избитого мужчины утверждает, что кальян они вообще не заказывали.
Почему озверевшие охранники набросились на товарища – просто не понимает.
Читайте: В Киеве задержали таксистов-клофелинщиков, усыплявших и грабивших пассажиров
Из клуба Антона забрала скорая. Он до сих пор на больничной койке, готовится к сложной операции. Пациенту будут вставлять в череп специальную пластину. Иначе мужчина просто ослепнет.
Детали в сюжете Чрезвычайных новостей.
Напомним, в Киеве пьяный полицейский нанес многочисленные ранения ножом патрульному.