В ночном клубе Киева мужчину избила охрана якобы за то, что тот не заплатил за прожженный кальяном диван.

Огромные гематомы на голове и сломанные кости на лице.

Так мужчину избила охрана в ночном клубе Киева. Якобы, отказался платить за прожженный кальяном диван.

Видео, на котором он окровавленный и без сознания лежит на полу, сняли друзья. Товарищ избитого мужчины утверждает, что кальян они вообще не заказывали.

Почему озверевшие охранники набросились на товарища – просто не понимает.

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Из клуба Антона забрала скорая. Он до сих пор на больничной койке, готовится к сложной операции. Пациенту будут вставлять в череп специальную пластину. Иначе мужчина просто ослепнет.

Детали в сюжете Чрезвычайных новостей.

Напомним, в Киеве пьяный полицейский нанес многочисленные ранения ножом патрульному.