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Факти / Надзвичайні події

У Києві у нічному клубі охоронці проломили голову клієнту

У нічному клубі Києва чоловіка побила охорона нібито за те, що той не заплатив за пропалений кальяном диван.

У Києві у нічному клубі охоронці проломили голову клієнту

Величезні гематоми на голові і зламані кістки на обличчі.

Так чоловіка відлупцювала охорона в нічному клубі Києва. Мовляв, відмовився платити за пропалений кальяном диван.

Відео, на якому він закривавлений і непритомний лежить на підлозі, зняли друзі. Товариш побитого чоловіка стверджує, що  кальян вони взагалі не замовляли.

Чому озвірілі охоронці накинулися на товариша – просто не розуміє.

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Із клубу Антона забрала швидка. Він і досі на лікарняному ліжку, готується до складної  операції. Пацієнту вставлятимуть у череп спеціальну пластину. Інакше чоловік просто осліпне.

Деталі у сюжеті Надзвичайних новин.

Нагадаємо, в Києві п’яний поліцейський завдав численні поранення ножем патрульному.

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