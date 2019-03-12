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На одеському кладовищі вандали влаштували стрілянину по могилам

На Західному кладовищі в Одесі шестеро осіб влаштували стрілянину по могилам.

одеса

На Західному кладовищі в Одесі шестеро осіб влаштували стрілянину по могилах.

Поліцейські отримали виклик про стрілянину на кладовищі. У повідомленні йшлося, що невідомі розважалися на кладовищі, стріляючи по могилах з пістолета.

На місце приїхали патрульні і виявили автомобіль ВАЗ, в якому знаходилися три жінки і троє чоловіків. У багажнику були виявлені вкрадені живі квіти.

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Також у одного із затриманих знайшли пістолет. Його вилучили на експертизу.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.

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На одеському кладовищі вандали влаштували стрілянину по могилам / 3 фотографии

Нагадаємо, у Києві п’яний поліцейський завдав численні поранення ножем патрульному.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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