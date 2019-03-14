В Винницкой области в общежитии Тульчинского высшего профессионального училища №41 студент убил 18-летнего однокурсника ударом кухонного ножа в живот.

Парня доставили в больницу, рана казалась не очень серьезной, однако вскоре он скончался на операционном столе.

Медики обнаружили у студента внутреннее кровотечение, их усилия оказались напрасными.

В полиции выяснили, что между парнями возникла ссора, которая переросла в драку.

А потом один нанес удар другому ножом в область брюшной полости.

Конфликт возник, по словам свидетелей, из-за еды. Мол, Дмитрий зашел в комнату Александра попросить что-то поесть. Но ему отказали, и якобы именно это разозлило голодного парня. Он схватил со стола бутылку воды и начал обливать всех присутствующих.

Саша еще больше разозлился, когда увидел, что Дмитрий повредил картину, которую тот купил на подарок своей девушке. И здесь роковую роль сыграл нож, который оказался в кармане у Александра.

В училище говорят, что Саша всегда был доброжелательным, и парни раньше никогда не конфликтовали.

Сейчас Александр в следственном изоляторе, ему грозит 10 лет тюрьмы.

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К слову, в Кривом Роге ранее судимый 40-летний мужчина нанес своему товарищу 60 ударов ножом.