У Вінницькій області в гуртожитку Тульчинського вищого професійного училища №41 студент вбив 18-річного однокурсника ударом кухонного ножа в живіт.

Юнака привезли до лікарні, рана здавалася не дуже серйозною, однак невдовзі він помер на операційному столі.

Медики виявили у студента внутрішню кровотечу, їхні зусилля виявилися марними.

У поліції з’ясували, що між хлопцями виникла сварка, яка переросла у бійку.

А потім один наніс удар іншому ножем в область черевної порожнини.

Конфлікт виник, за словами свідків, через їжу. Мовляв, Дмитро зайшов до кімнати Олександра попросити щось поїсти. Але йому відмовили, і нібито саме це розлютило голодного хлопця. Він схопив зі столу пляшку води і почав обливати усіх присутніх.

Сашко ще більше розлютився, коли помітив, що Дмитро пошкодив картину, яку той купив на подарунок своїй дівчині. І тут фатальну роль відіграв ніж, який опинився в кишені у Олександра.

В училищі кажуть, що Сашко завжди був доброзичливим, і хлопці раніше ніколи не конфліктували.

Наразі Олександр у слідчому ізоляторі, йому загрожує 10 років в’язниці.

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До речі, у Кривому Розі раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.