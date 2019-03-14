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Под Киевом ограбили ювелирный. Полиция объявила розыск

В Киевской области трое мужчин с автоматами ограбили ювелирный магазин.

Под Киевом ограбили ювелирный. Полиция объявила розыск

В Борисполе произошло вооруженное ограбление. Вечером 14 марта трое неизвестных мужчин в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин. Нападавшим удалось скрыться с места преступления.

Нападение произошел в 18:47. Правоохранители ввели оперативный план Сирена, полицейские ищут автомобиль Rover серого, красного или бордового цвета.

Читайте: Сотрясение мозга и разбитая камера: под Киевом напали на журналистов

Нападавшие угрожали оружием, таким образом похитили золото и скрылись.

Напомним, 8 марта в Киеве задержали мужчин, которые притворялись таксистами и обворовывали пассажиров.

Источник: Информатор

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