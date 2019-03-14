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Під Києвом пограбували ювелірний. Поліція оголосила розшук

На Київщині троє чоловіків з автоматами пограбували ювелірний магазин.

Під Києвом пограбували ювелірний. Поліція оголосила розшук

У Борисполі сталося збройне пограбування. Увечері 14 березня троє невідомих  чоловіків у масках і з автоматами пограбували ювелірний магазин. Нападникам вдалося втекти з місця злочину.

Напад трапився о 18:47. Правоохоронці ввели оперативний план Сирена, поліцейські шукають автомобіль Rover сірого, червоного або бордового кольору.

Читайте: Струс мозку і розбита камера: під Києвом напали на журналістів

Нападники погрожували зброєю, таким чином викрали золото і втекли.

Нагадаємо, 8 березня в Києві затримали чоловіків, які прикидалися таксистами і обкрадали пасажирів.

Джерело: Інформатор

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