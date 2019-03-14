В США бушует метель, непогода разыгралась в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Южной Дакоте.
Ситуацию уже назвали “бомбовым циклоном”. Ураганный ветер и метели вызвали перебои с электричеством. Всего без света осталось 180 тысяч домов.
В Денвере отменены более половины рейсов международного аэропорта, а по США – более сотни рейсов. Закрыты правительственные учреждения и школы.
Синоптики обещают ветер до 110 км/ч. Буря пройдет через Нью-Мексико, Техас, Оклахому и Канзас.
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Напомним, что на выходных в Украине из-за непогоды без электричества остались более 60 городов и сел в Ивано-Франковской области. Ветер валил деревья, крушил авто и срывал крыши. Стихия бушевала несколько дней.
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