В Украине из-за непогоды без электричества остались более 60 городов и сел в Ивано-Франковской области. Ветер валит деревья, крушит авто и срывает крыши, есть первая жертва.

Сегодня из-за сильного ветра, который в западных областях достигает 30 м/с (на остальной территории 15-20 м/с) обесточены 60 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Галицкий корреспондент.

В Ивано-Франковске ветер повалил немало деревьев. Он срывает билборды и шифер с крыш домов, повреждены завод и училище. Не лучше ситуация и в Бурштыне, там ветер повалил деревья, что привело к перекрытию дороги.

























Порывы до 30 м/с! В Украине ветер валит деревья, срывает крыши и крушит авто / 6 фотографий

В селе Ивановка Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня. Там стихия привела к падению деревьев на припаркованные авто.

Фото: mediator.te.ua

Во Львове непогода привела к падению деревьев и повреждению линий электропередач.

Первой жертвой непогоды стал ребенок. В Виннице из-за падения дерева погибла 11-летняя девочка.

В Киеве тоже бушует сильный ветер, он повалил немало деревьев. На улице Мазепы, 10 дерево упало на припаркованное авто.

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К слову, ранее мы писали, что делать водителю, если на авто упало дерево.

Фото: http://gk-press.if.ua