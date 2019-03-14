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Стрела насквозь пробила экран: смартфон спас австралийцу жизнь

В Австралии в Новом Южном Уэльсе, в городке Нимбин смартфон спас мужчине жизнь, он защитил его, словно щит, от стрелы из лука.

Стрела насквозь пробила экран: смартфон спас австралийцу жизнь

В Австралии 43-летний мужчина не понравился хозяину дома, мимо которого он проходил и тот долго не раздумывая выбежал с луком и пустил в прохожего стрелу.

Стрела как раз полетела в сторону мужчины, когда тот достал смартфон, чтобы заснять конфронтацию. Но он выполнил другую функцию и стрела попала не в голову мужчины, а в смартфон. Таким образом гаджет стал своеобразным щитом.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, утверждают, что стрела насквозь пробила смартфон и даже слегка оцарапала мужчине лицо. Вооруженный луком 39-летний мужчина был задержан полицией.

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К слову, двое подростков устроили стрельбу в школе пригорода Сан Пауло (Бразилия). Погибли минимум пять человек.

Источник: ВВС

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