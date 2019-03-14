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Стріла наскрізь пробила екран: смартфон врятував австралійцю життя

В Австралії у Новому Південному Уельсі, у містечку Німбін смартфон врятував чоловікові життя, він захистив його, немов щит, від стріли з лука.

Стріла наскрізь пробила екран: смартфон врятував австралійцю життя

В Австралії 43-річний чоловік не сподобався господареві будинку, повз якого він проходив і той не роздумуючи вибіг з луком і пустив у перехожого стрілу.

Стріла якраз полетіла у бік чоловіка, коли той дістав смартфон, щоб зняти конфронтацію. Але він виконав іншу функцію і стріла потрапила не у голову чоловіка, а у смартфон. Таким чином гаджет став своєрідним щитом.

Поліцейські, які прибули на місце події, стверджують, що стріла наскрізь пробила смартфон і навіть злегка подряпала чоловікові обличчя. Озброєний луком 39-річний чоловік був затриманий поліцією.

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До речі, двоє підлітків влаштували стрілянину в школі передмістя Сан Пауло (Бразилія). Загинули щонайменше п’ять осіб.

Джерело: ВВС

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