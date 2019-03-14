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Факты / Происшествия

В Днепре трамвай протаранил Suzuki

В Днепре на пересечении улиц столкнулись Suzuki и трамвай. Было приостановлено движение трамваев.

В Днепре трамвай протаранил Suzuki

В Днепре автомобиль остановился на трамвайных колиях, в результате чего в него и въехал трамвай. Он немного протаранил авто.

Об этом сообщает Информатор с места событий.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение трамваев было приостановлено, на месте работала полиция. Подробности происшествия выясняются.

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В Днепре трамвай протаранил Suzuki / 2 фотографии

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К слову, в Днепре столкнулись Great Wall и грузовик. В результате ДТП водитель внедорожника погиб на месте, еще двоих пассажиров госпитализировали.

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