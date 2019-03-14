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У Дніпрі трамвай протаранив Suzuki

У Дніпрі на перетині вулиць зіткнулися Suzuki і трамвай. Було призупинено рух трамваїв.

У Дніпрі трамвай протаранив Suzuki

У Дніпрі автомобіль зупинився на трамвайних коліях, у результаті чого у нього і в’їхав трамвай. Він трохи протаранив авто.

Про це повідомляє Інформатор з місця подій.

У результаті ДТП ніхто не постраждав. Рух трамваїв було припинено, на місці працювала поліція. Подробиці ДТП з’ясовуються.

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У Дніпрі трамвай протаранив Suzuki / 2 фотографии

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До речі, у Дніпрі зіткнулися Great Wall і вантажівка. Внаслідок ДТП водій позашляховика загинув на місці, ще двох пасажирів госпіталізували.

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