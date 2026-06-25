Сейчас в странах Европы наблюдается мощная волна жары, постепенно приближающаяся к Украине. Однако синоптики отмечают, что повторение экстремальных температур, как во Франции, где местами воздух прогрелся до 45°C, в Украине не ожидается. Однако погода в ближайшие дни станет гораздо жарче.

Изменится ли ситуация с осадками и когда придут дожди в Украину после продолжительного сухого периода, читайте в нашем материале.

Какая будет погода в Украине 26 июня

В Укргидрометцентре сообщили, что 26 июня в Украине будет преобладать сухая, теплая и комфортная погода. Пока сильная жара не охватит большинство областей, однако существенное повышение температуры ожидается на Закарпатье.

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По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов осадков не ожидается. Лишь в южной части страны, восточных областях и Винницкой области днем ​​местами могут пройти кратковременные дожди и грозы.

Погода в Украине будет определять поле повышенного давления и теплая воздушная масса, которая постепенно распространяется с запада. В то же время, из-за влияния северных воздушных потоков самые высокие температуры ожидаются именно в западных и большинстве южных областей.

Температура воздуха ночью будет +13…+18°C, на юге страны и Закарпатье до +21°C. Днем столбики термометров покажут +23…+28°C, в западных и большинстве южных областей до +32°C. В Закарпатье местами возможна сильная жара до +35°C.

Когда ждать дождя в Украине

В ближайшее время значительные осадки в Украине не прогнозируют. В пресс-службе Укргидрометцентра сообщили Фактам ICTV, что в ближайшие дни погодные условия будут определять антициклон.

Это значит, что над территорией Украины будет преобладать сухая погода, без существенных осадков. Именно влияние антициклона станет причиной того, что дожди в Украине будут маловероятны в большинстве регионов.

Синоптики отмечают, что без осадков страна не останется. Местами 26 июня возможны кратковременные дожди и грозы, в частности в южных, восточных областях и Винницкой области.

Когда в Украину придут дожди

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время ситуация существенно не изменится, ведь антициклон и дальше будет удерживать сухую погоду. Поэтому тем кто спрашивает, когда будет дождик в Украине, следует учитывать, что локальные осадки возможны только в отдельных районах.

— Над нами будет антициклон, поэтому в ближайшее время будет без осадков, лишь завтра днем ​​на юге и востоке страны местами будет выпадать небольшой кратковременный дождь, гроза, — отметили в Укргидрометцентре.

Так что в ближайшие дни значительных дождей в Украине не ожидается. Осадки будут носить локальный характер, а основная часть территории страны будет оставаться под влиянием сухой и теплой воздушной массы.

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