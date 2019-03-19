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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина случайно застрелил мать. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

В квартире на проспекте Владимира Маяковского в Киеве пьяный мужчина выстрелил из револьвера в живот матери. Женщина умерла в больнице.

В Киеве мужчина случайно застрелил мать. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Пьяный мужчина выстрелил из револьвера в живот матери.

На вызов прибыли полицейские и следственно-оперативная группа.

Отмечается, что между 36-летним мужчиной и его 68-летней матерью неоднократно возникали конфликты из-за его пьянства.

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Во время последней ссоры мужчина случайно выстрелил в женщину из револьвера, а спустя неделю стало известно о ее смерти.

По факту открыто уголовное производство по статье Убийство по неосторожности.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Киеве мужчина случайно застрелил мать. Ему грозит до 5 лет тюрьмы / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Чугуеве найден труп военнослужащего контрактной службы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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