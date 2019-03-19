В квартире на проспекте Владимира Маяковского в Киеве пьяный мужчина выстрелил из револьвера в живот матери. Женщина умерла в больнице.
Пьяный мужчина выстрелил из револьвера в живот матери.
На вызов прибыли полицейские и следственно-оперативная группа.
Отмечается, что между 36-летним мужчиной и его 68-летней матерью неоднократно возникали конфликты из-за его пьянства.
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Во время последней ссоры мужчина случайно выстрелил в женщину из револьвера, а спустя неделю стало известно о ее смерти.
По факту открыто уголовное производство по статье Убийство по неосторожности.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киеве мужчина случайно застрелил мать. Ему грозит до 5 лет тюрьмы / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Чугуеве найден труп военнослужащего контрактной службы.
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