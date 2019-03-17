PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Харьковом убит военный-контрактник

В Чугуеве (Харьковская область) найден труп военнослужащего контрактной службы.

военный

В Чугуеве найден труп военного с признаками насильственной смерти.

Тело солдата было обнаружено в лесополосе недалеко от воинской части, где он проходил службу.

Мужчина 1992 года рождения. На его теле обнаружены множественные колото-резаные раны.

По информации полицейских, смерть наступила более месяца назад.

Читайте: РФ увеличила поставки оружия на Донбасс перед выборами

По факту открыто дело по ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.

Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, вчера в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный.

Источник: УНН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АПУ
Смерть сотрудника АПУ: объявлено подозрение гражданину Армении
На Виннитчине студент зарезал однокурсника из-за еды
Кто и за что убил Киселева: ключевые версии и загадочные детали преступления
Убийство работника АП: причина смерти Александра Бухтатого
Убийство работника Администрации президента. Кто такой Александр Бухтатый
В Киеве возле церкви нашли убитым работника Администрации президента
Самоубийство или убийство: что знал Малашенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка