В Чугуеве (Харьковская область) найден труп военнослужащего контрактной службы.

В Чугуеве найден труп военного с признаками насильственной смерти.

Тело солдата было обнаружено в лесополосе недалеко от воинской части, где он проходил службу.

Мужчина 1992 года рождения. На его теле обнаружены множественные колото-резаные раны.

По информации полицейских, смерть наступила более месяца назад.

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По факту открыто дело по ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.

Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, вчера в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный.